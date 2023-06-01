В Екатеринбурге рядом с Военным госпиталем произошло ДТП

На перекрестке улиц Соболева – Светлореченская Skoda не уступила Subaru. Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге рядом с Военным госпиталем, на улице Соболева, 23, произошло ДТП. В нем пострадал один из участников аварии. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции города.
Происшествие произошло вечером 1 июня. На перекрестке улиц Соболева – Светлореченская Skoda не уступила Subaru, которая двигалась навстречу. В результате чего и произошло столкновение.
- Пострадал водитель Субару увезли в городскую клиническую больницу №36 с диагнозом черепно-мозговая травма и ушибленная рана голени, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД.
В Госавтоинспекции попросили водителей соблюдать правила дорожного движения. При повороте налево автолюбители обязаны пропускать встречный транспорт.
Ранее в Екатеринбурге трактор протаранил трамвай. ДТП произошло на улице 8 Марта возле остановки «Большакова». По словам очевидцев, трактор не рассчитал угол разворота и зацепил трамвай.
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