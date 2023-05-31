В Екатеринбурге трактор протаранил трамвай

В трамвае никто не пострадал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге утром 31 мая трактор протаранил трамвай. ДТП произошло на улице 8 марта возле остановки «Большакова». По словам очевидцев, трактор не рассчитал угол разворота и зацепил трамвай.
- За рулем трактора молодой парень. В трамвае пострадавших нет, - рассказала очевидица группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в городском ГИБДД.
Напомним, ранее в Екатеринбурге на углу Ленина-Гагарина столкнулся автомобиль с трамваем №18. Со слов очевидцев, ДТП в этом месте не редкость. В аварии никто не пострадал.
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