Следователи заинтересовались нападением бродячих собак на свердловчанку

Собаки напали на свердловчанку в СНТ под Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет заинтересовался инцидентом, произошедшим в СНТ «Рассвет» под Екатеринбургом, где на женщину напала стая бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

- Следственным отделом по Чкаловскому району СУ СК России по Свердловской области по поручению руководства следственного управления организовано проведение процессуальной проверки по поступившей информации о нападении стаи бродячих собак на женщину на территории одного из садоводческих товариществ, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники Следственного комитета установят тяжесть полученных травм. После этого ситуации будет дана правовая оценка. По итогам проверки примут процессуальное решение.

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что о ситуации им известно. В садовое товарищество в оперативном порядке был направлен заказ-наряд в ЕМУП «Спецавтобаза» для выезда бригады по отлову животных без владельцев в течении 24 часов.

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