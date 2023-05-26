В садах под Екатеринбургом стая бездомных собак напала на женщину

Собаки напали в СНТ "Рассвет" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СНТ «Рассвет» под Екатеринбургом стая бездомных собак серьезно покалечила женщину 25 мая. Сад находится на 17-м километре Челябинского тракта.

В мэрии Екатеринбурга уточнили, что местные жители сообщали о диких собаках. Также известно, что пострадавшую госпитализировала бригада скорой помощи без сознания.

- В комитет по экологии и природопользованию поступило обращение по вопросу отлова животных без владельцев, проявивших агрессию по отношению к человеку в районе СНТ «Рассвет» по Челябинскому тракту, - подтверждают в городской администрации.

В оперативном порядке был направлен заказ-наряд в ЕМУП «Спецавтобаза» для выезда бригады по отлову животных без владельцев в течении 24 часов. Данный адрес поставлен на контроль, заключают в мэрии.

Ранее на агрессивных собак жаловались жители поселка Бобровский под Арамилем. В марте этого года жительницу поселка сильно покусала собака, из-за чего у женщины оказалась разодрана нога, пострадал плащ, а также выпал на землю и сломался телефон.

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