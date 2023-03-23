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Происшествия23 марта 2023 12:35

«Кровь стекала в сапог»: на жительницу поселка Бобровский напала агрессивная собака

Агрессивная собака порвала ногу жительнице Бобровского
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Собака напала на жительницу поселка 12 марта

Собака напала на жительницу поселка 12 марта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу поселка Бобровский под Арамилем сильно покусала собака, из-за чего у женщины оказалась разодрана нога, пострадал плащ, а также выпал на землю и сломался телефон.

Инцидент случился 12 марта, с тех пор Варвара Абубакирова находится на больничном, а курс вакцинации от бешенства врачи прописали и вовсе до июня. Во всем женщина винит соседскую собаку, которая, с ее слов, регулярно находится на свободном выгуле.

- Эта собака уже кусала моего ребенка летом, за голень, но не сильно. Также она нападала на мою маму. Хозяев этой собаки я знаю, поэтому неоднократно предупреждала и просила их не отпускать с поводка. Они отвечали со смехом, говоря, что «она мухи не обидит». 12 марта она вечером выбежала из подворотни, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Варвара.

Собака разодрала ногу женщине. Фото: предоставлено Варварой

Собака разодрала ногу женщине. Фото: предоставлено Варварой

С ее слов, собака сначала попыталась сбить ее с ног. Затем животное вцепилось в плащ. В это время мимо проезжал мужчина, который выбежал из автомобиля и спугнул собаку, но два раза за ногу она укусить успела.

- Раны глубокие, кровь стекала в сапог. В больнице в Арамиле мне наложили два шва. Затем мы с бывшем мужем направились к хозяевам. Сначала они утверждали, что напала не их собака, а затем стали обвинять меня в том, что я сама на нее напала. Теперь они говорят, что их собаку кто-то запинал. Я бы с раненой ногой этого сделать не смогла бы, - рассказывает пострадавшая.

Врачи прописали курс вакцинации до июня. Фото: предоставлено Варварой

Врачи прописали курс вакцинации до июня. Фото: предоставлено Варварой

Вечером, когда случилось нападение, на место выезжали сотрудники полиции, которые зафиксировали ущерб, включая испорченный плащ и раны. Варвара пытается добиться от владельцев собаки оплаты больничного, который длится уже 11 дней.

- Швы сняли только вчера, до июня ставить прививки. Мы теперь не знаем, как находится около этой собаки, когда хозяева опять напьются и ее выпустят, это же просто зверь, - уточняет жительница Бобровского.

При нападении собаки пострадал плащ. Фото: предоставлено Варварой

При нападении собаки пострадал плащ. Фото: предоставлено Варварой

Хозяева собаки напротив уверены, что их питомец в случившемся не виноват. С их слов, она безобидна для окружающих, а местные дети без проблем ладят с ней и играют.

- Моя собака породы хаски, у которых агрессия не заложена даже в генах. К тому же она маленькая и сама всех боится. Дети с собакой играют, а именно на ее семью она кидается? Это все ложь. У нас просто личные разборки, - отрицает «КП-Екатеринбург» все обвинения хозяйка собаки Лидия Усынина.

Варвара намерена доказывать свою правоту. По ее словам, мужчина, который в тот вечер прогнал животное и помог добраться до больницы, подтвердил случившиеся. На данный момент пострадавшая не написала заявление в полицию, но планирует обращаться в прокуратуру и в суд.

ЧППроисшествия: ЧП