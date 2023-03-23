«Кровь стекала в сапог»: на жительницу поселка Бобровский напала агрессивная собака

Собака напала на жительницу поселка 12 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу поселка Бобровский под Арамилем сильно покусала собака, из-за чего у женщины оказалась разодрана нога, пострадал плащ, а также выпал на землю и сломался телефон.

Инцидент случился 12 марта, с тех пор Варвара Абубакирова находится на больничном, а курс вакцинации от бешенства врачи прописали и вовсе до июня. Во всем женщина винит соседскую собаку, которая, с ее слов, регулярно находится на свободном выгуле.

- Эта собака уже кусала моего ребенка летом, за голень, но не сильно. Также она нападала на мою маму. Хозяев этой собаки я знаю, поэтому неоднократно предупреждала и просила их не отпускать с поводка. Они отвечали со смехом, говоря, что «она мухи не обидит». 12 марта она вечером выбежала из подворотни, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Варвара.

Собака разодрала ногу женщине. Фото: предоставлено Варварой

С ее слов, собака сначала попыталась сбить ее с ног. Затем животное вцепилось в плащ. В это время мимо проезжал мужчина, который выбежал из автомобиля и спугнул собаку, но два раза за ногу она укусить успела.

- Раны глубокие, кровь стекала в сапог. В больнице в Арамиле мне наложили два шва. Затем мы с бывшем мужем направились к хозяевам. Сначала они утверждали, что напала не их собака, а затем стали обвинять меня в том, что я сама на нее напала. Теперь они говорят, что их собаку кто-то запинал. Я бы с раненой ногой этого сделать не смогла бы, - рассказывает пострадавшая.

Врачи прописали курс вакцинации до июня. Фото: предоставлено Варварой

Вечером, когда случилось нападение, на место выезжали сотрудники полиции, которые зафиксировали ущерб, включая испорченный плащ и раны. Варвара пытается добиться от владельцев собаки оплаты больничного, который длится уже 11 дней.

- Швы сняли только вчера, до июня ставить прививки. Мы теперь не знаем, как находится около этой собаки, когда хозяева опять напьются и ее выпустят, это же просто зверь, - уточняет жительница Бобровского.

При нападении собаки пострадал плащ. Фото: предоставлено Варварой

Хозяева собаки напротив уверены, что их питомец в случившемся не виноват. С их слов, она безобидна для окружающих, а местные дети без проблем ладят с ней и играют.

- Моя собака породы хаски, у которых агрессия не заложена даже в генах. К тому же она маленькая и сама всех боится. Дети с собакой играют, а именно на ее семью она кидается? Это все ложь. У нас просто личные разборки, - отрицает «КП-Екатеринбург» все обвинения хозяйка собаки Лидия Усынина.

Варвара намерена доказывать свою правоту. По ее словам, мужчина, который в тот вечер прогнал животное и помог добраться до больницы, подтвердил случившиеся. На данный момент пострадавшая не написала заявление в полицию, но планирует обращаться в прокуратуру и в суд.