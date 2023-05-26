Следователи заинтересовались пропажей памятника героям Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле

Памятник исчез этой весной. Фото: паблик Велоклуб Катальцы НТ в ВК

Следователи СКР занялись расследованием случая, связанного с демонтажем памятника участникам Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле на Зай-Горе.

25 мая появилась информация о том, что горожане заметили исчезновение мемориала, они этот памятник сами создали и ухаживали за ним на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Тагила СУ СКР по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного установления в данной ситуации признаков преступления, предусматривающего ответственность за уничтожение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, - рассказывают в Следственном комитете Свердловской области.

На данный момент следователи осмотрели место ЧП, после чего направили в местную администрацию запрос по поводу возможного балансодержателя, опросили местных жителей. По итогам проверки специалисты примут процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижнем Тагиле пропал памятник участникам Великой Отечественной войны. Полиция проводит проверку (подробнее)