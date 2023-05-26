Фото: группа во «ВКонтакте» Велоклуб Катальцы НТ

В Нижнем Тагиле пропал памятник участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Типичный тагильчанин».

- Был памятник на Зай Горе, а теперь его нет, - рассказали жители Нижнего Тагила.

Также сообщается, что в 2017 году памятник был отреставрирован участниками страйкбольной команды «Скорпион». Сейчас они вновь собираются восстановить стелу, но сделать ее из другого материала.

В полиции Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» сообщили, что информация зарегистрирована в установленном порядке в отделе полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское». Организована проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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