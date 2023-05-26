В мэрии Екатеринбурга рассказали, что сделают с садом Энгельса

Тамара Благодаткова, председатель комитета благоустройства администрации города. Фото6 пресс-служба мэрии Екатеринбурга

25 мая 2023 года в Екатеринбурге началось благоустройство парка Энгельса, расположенного в районе улиц Малышева и Бажова. В мэрии города «КП-Екатеринбург» рассказали, как преобразится общественное пространство.

На этот вопрос ответила Тамара Благодаткова, председатель комитета благоустройства администрации города

- Благоустройство Парка имени Фридриха Энгельса в Октябрьском районе уральской столицы началось буквально вчера - в четверг, 25 мая. Проект реконструкции этой зеленой зоны прошел общественные обсуждения еще в 2019 году, - отметила Тамара Благодаткова. - Сами работы будут выполнены за счет внебюджетных средств. В рамках благоустройства в парке планируется оборудовать детскую площадку, пешеходные дорожки, смонтировать освещение и систему ливневой канализации.

В парке будут демонтированы старые постройки, на их месте появятся новые игровые комплексы для детей. Будет сделан дренаж, подняты дорожки, а вся вода будет выводиться с территории. Также планируется отремонтировать две входные группы, заасфальтировать тротуары, а главную аллею выложить плиткой.

По словам специалистов, жителям близлежащих домов не нужно волноваться из-за деревьев, растущих в парке. Коммунальщики демонтируют лишь 20 деревьев, которые находятся в аварийном состоянии, и произведут подсадку около тысячи новых растений – как кустарников, так и древесных форм. По требованиям безопасности на все время производства работ доступ на территорию сада Энгельса будет закрыт.

Кстати, спустя почти 10 лет отсутствия на свое прежнее место вернется отреставрированный специалистами Свердловской железной дороги локомотив 157С-063, который до 2014 года целых 30 лет был главной достопримечательностью зеленой зоны сада им. Энгельса.

Напомним, сейчас парк участвует в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», однако ему не удается набрать достаточное количество голосов горожан. Поэтому альянс бизнес-сообщества и городских властей позволит преобразить территорию независимо от итогов голосования.