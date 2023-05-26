Свердловский министр природных ресурсов и экологии записал видеообращение к уральцам

Фото: скриншот с видео

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов записал видеообращение к уральцам.

- Убедительная просьба - в ближайшие выходные, несмотря на жару, возможно, хорошую погоду без дождей, не выходить в лес, - говорит Денис Мамонтов. - Сегодня любое неосторожное движение может привести к большому пожару. Давайте беречь наши леса.

Он также призвал беречь труд пожарных, арендаторов, сотрудников МЧС, которые борются с возгораниями в лесах.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 мая, в Свердловской области удалось ликвидировать 10 природных пожаров на общей площади 753 гектара. Потушить возгорания удалось в Екатеринбурге и Ивдельском, Березовском, Артемовском городских округах. Сейчас в регионе действует 19 природных пожаров на общей площади 9,2 тысячи гектаров. Восемь из них на площади 584 гектара локализованы.

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