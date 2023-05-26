Сейчас в регионе действует 19 природных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 26 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 25 мая, удалось ликвидировать 10 природных пожаров на общей площади 753 гектара.

Потушить возгорания удалось в Екатеринбурге и Ивдельском, Березовском, Артемовском городских округах.

- Борьбу с огнем в уральских лесах ведут более 800 человек и ста единиц спецтехники, задействована спецавиация, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

По данным МЧС, в тушении пожаров были задействованы четыре борта авиации РСЧС, которые сделали 47 сбросов воды, что составляет 189 тонн.

Сейчас в регионе действует 19 природных пожаров на общей площади 9,2 тысячи гектаров. Восемь из них на площади 584 гектара локализованы. Это возгорания в Сухом Логу, Березовском, Артемовском, Верхотурском, Шалинском и Асбестовском городских округах. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.