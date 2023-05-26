В Екатеринбурге пенсионер покончил с собой из-за болезни Паркинсона

Мужчина оставил предсмертную записку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пионерском поселке 77-летний пенсионер покончил с собой. Трагедия произошла утром 26 мая на Советской, 58. По данным «КП-Екатеринбург», мужчина оставил предсмертную записку.

- Написал, что не хочет больше жить. У него была диагностирована болезнь Паркинсона, - сообщил «КП- Екатеринбург» осведомленный источник.

В СК по Свердловской области сообщили, что следственным отделом по Кировскому району проводится процессуальная проверка.

Напомним, ранее в Верхней Пышме в лесу покончила с собой молодая пара. В СК и МВД заявляли, что признаков криминала в смерти пары нет. Тела будут направлены на судмедэкспертизу.

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