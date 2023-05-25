В Тавде пять человек отравились в японском ресторане

Эпидемиологи посетили заведение с проверкой на соблюдение санитарных норм
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Тавде пять человек отравились в ресторане японской кухни «Хотей». Свердловчане заразились острой кишечной инфекцией. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ирбитский отдел Управления Роспотребнадзора начал расследовать случай. Эпидемиологи посетили заведение с проверкой на соблюдение санитарных норм.
- Для проведения лабораторных исследований отбираются пробы пищи, сырья, воды, смывы, материал от персонала. Ресторан закрыт, - рассказали в Роспотребнадзоре.
На данный момент ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ранее в Екатеринбурге закрылся суши-маркет, в котором массово отравились свердловчане. Заведение закрыли на 90 дней по решению суда. Было проведено эпидрасследование.
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