У спортсменки, сбитой грузовиком под Екатеринбургом, врачи выявили перелом таза

Фура шла на обгон
Фото: Елена КИЛЬМЯШКИНА
На трассе под Екатеринбургом днем, 25 мая, грузовик сбил велосипедистку и легковушку, которая ее сопровождала. Фура шла на обгон экипажа. От удара спортсменка вылетела на обочину дороги, а машину с сопровождающими выбросило в кювет. Ранее, очевидцы предположили, что велосипедистка могла быть участницей соревнований.
В УГИБДД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали о том, какие травмы получила спортсменка.
- После столкновения двух автомобилей, один из которых - Chevrolet, допустил наезд на велосипедистку-девушку. Она двигалась по краю дороги. Велосипедистка получила травму - перелом таза. Обстоятельства ДТП выясняются, по предварительным данным, автомобиль Chevrolet сопровождал спортсменку, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.
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