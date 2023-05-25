У спортсменки, сбитой грузовиком под Екатеринбургом, врачи выявили перелом таза

Фура шла на обгон Фото: Елена КИЛЬМЯШКИНА

На трассе под Екатеринбургом днем, 25 мая, грузовик сбил велосипедистку и легковушку, которая ее сопровождала. Фура шла на обгон экипажа. От удара спортсменка вылетела на обочину дороги, а машину с сопровождающими выбросило в кювет. Ранее, очевидцы предположили, что велосипедистка могла быть участницей соревнований.

В УГИБДД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали о том, какие травмы получила спортсменка.

- После столкновения двух автомобилей, один из которых - Chevrolet, допустил наезд на велосипедистку-девушку. Она двигалась по краю дороги. Велосипедистка получила травму - перелом таза. Обстоятельства ДТП выясняются, по предварительным данным, автомобиль Chevrolet сопровождал спортсменку, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

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