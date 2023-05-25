Под Екатеринбургом грузовик сбил велосипедистку и легковушку, которая ее сопровождала

Пострадавшая девушка была в сознании Фото: Елена КИЛЬМЯШКИНА

На трассе в районе обхода Верхней Пышмы, 25 мая, произошло ДТП с участием фуры, легкового авто и велосипедистки. В аварии пострадала спортсменка и сопровождавший ее экипаж, в который на скорости въехал грузовик. Из-за столкновения машину тренерского состава смяло и выбросило в кювет. Спортсменка, ехавшая на велосипеде, получила сильные травмы. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали очевидцы аварии.

- По дорогое двигался экипаж, сопровождавший девушку. У него был сигнальный огонек на крыше. Перед ними ехала девушка на велосипеде. Мой молодой человек увидел в зеркала, что грузовик въехал в машину, сопровождавшую спортсменку. Их автомобиль вылетел в кювет, он был сильно помят. Далее из-за этого толчка на обочину отлетела велосипедистка, - объясняет «КП-Екатеринбург» Елена.

Велосипед спортсменки от удара смяло Фото: Елена КИЛЬМЯШКИНА

Как уверяют очевидцы, пострадавшая спортсменка была в сознании.

- На место тут же вызвали полицейских и медиков. Экипаж проводил первую медицинскую помощь. Девушка отказывалась пить, она была в шоковом состоянии, но разговаривать могла. Предполагаю, что это могли быть соревнования. Команда была агрессивно настроена к водителю грузовика, который пошел на обгон, - продолжает Елена.

Автомобиль сопровождавших был поврежден Фото: Елена КИЛЬМЯШКИНА

В УГИБДД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали о том, какие травмы получила спортсменка.

- После столкновения двух автомобилей, один из которых - Chevrolet, допустил наезд на велосипедистку-девушку. Она двигалась по краю дороги. Велосипедистка получила травму - перелом таза. Обстоятельства ДТП выясняются, по предварительным данным, автомобиль Chevrolet сопровождал спортсменку, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

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