«Даже не извинилась»: уралец три года самостоятельно расследовал ДТП, из-за которого его мать стала инвалидом

Виталий Денисов искал виновников ДТП, которые покалечили его маму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечер 2 января 2020 года разделил жизнь Виноры Денисовой из Каменска-Уральского на «до» и «после». В тот день 63-летняя женщина должна была заступить в ночную смену на Синарском трубном заводе, где проработала 43 года. Однако на смену она так и не вышла…

Что с ней случилось тем вечером, позднее предстоит выяснить ее сыну Виталию Денисову. Ему пришлось долгих три года вести собственное расследование, чтобы выяснить, кто виноват в том, что его мать одномоментно стала инвалидом.

СКАЗАЛА, ЧТО УПАЛА С МОСТА

В тот день Виталий вместе с женой и сыном приехал навестить маму по случаю наступившего Нового года. Семья поужинала, выпила чаю, а потом сын повез мать на работу.

Около 19:00 Виталий довез Винору Денисову до пешеходного перехода на улице Кунавина. Там они попрощались, и мужчина поехал домой. А в районе 23 часов Винора Денисова неожиданно позвонила жене Виталия.

- Я в больнице, упала с моста, - вспоминает тот странный разговор Виталий в беседе с «КП-Екатеринбург».

Мужчина позвонил своему отцу и вместе они помчались в приемный покой.

- Врачи нам говорили, что маму доставили к ним в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Причем доставили уже во второй раз за вечер, - продолжает он.

В слова врачей о том, что его мать была пьяна, мужчине верилось с трудом. Таких пагубных пристрастий у его матери никогда не было.

- Хотя по ее речи тогда казалось, что она действительно сильно пьяна, - отмечает Виталий.

Мужчина узнал, что в первый раз мать увезли в приемный покой с того самого пешеходного перехода, на котором он высадил ее перед ночной сменой. У врачей тогда была нескончаемая вереница пациентов, сплошь состоящих из пьяных гуляк с переломами. Все-таки на дворе 2 января. По словам Виталия, толком обследовать пожилую женщину не стали. Якобы, приняв Винору Денисову за пьяную, врачи поспешили ее выпроводить.

Виталий начал искать детали по камерам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальше картину пришлось восстанавливать по крупицам. Сама Винора Денисова плохо помнила события вечера. По ее словам, после больницы, она направилась на работу. Но, проходя по мосту возле железнодорожного вокзала, ноги подкосились и она упала. Прохожие вызвали скорую помощь. Бригада медиков увезла женщину в тот же приемный покой. Оттуда Виталий и забрал ее домой. По его словам, мать с трудом разговаривала и не могла ничего вспомнить.

- На следующий день, ближе к вечеру, мы поняли, что это точно не опьянение, - вспоминает Виталий. - Мама продолжала лежать, встать не могла, легче ей не стало. Пришлось вызвать врачей опять.

На этот раз 63-летнюю женщину госпитализировали. Как следует из документов, которые есть в распоряжении редакции, врачи диагностировали у Виноры Зайнулловны ушиб головного мозга средней степени тяжести, кровоизлияние в мозг, перелом височного отростка скуловой кости, атеросклероз сосудов головного мозга, закрытый перелом лонной кости (одна из костей таза. – Прим. Ред.).

ТРАВМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ДТП

Врачи заявили, что травмы, полученные пожилой женщиной, характерны для ДТП.

- Когда я обратился в ГИБДД, мне сказали, что они провели проверку. ДТП зафиксировано не было, а мама якобы упала сама, - говорит Виталий. – Тогда я решил все выяснить сам.

Чтобы пролить свет на события того вечера, Виталий начал добывать записи с камер видеонаблюдения вокруг перехода, откуда женщину в первый раз забрала скорая. Одна из них висела возле продуктового магазина. На ней было видно, как Винора Денисова идет к переходу. Затем в кадре неожиданно засуетились прохожие. Например, видно, как один из мужчин в спешке начинает звонить по телефону и в это время ищет на доме адрес. Через какое-то время подъезжают сотрудники ГИБДД и полиция.

Так, Виталий предположил, что это все-таки была авария, и начал искать свидетелей. Также он обратился к местному юристу Юлии Майоровой. Она разместила информацию об аварии у себя на странице в соцсетях. Попросила очевидцев откликнуться.

- Со слов свидетелей, которые вызвали скорую помощь, рядом с пострадавшей бегала девушка. Момент аварии они не видели, но слышали характерный хлопок - как от удара автомобиля. Девушка кричала что-то вроде: «Помогите! Я ее убила, меня посадят! У меня дети», - рассказывает «КП-Екатеринбург» юрист Юлия Майорова, представляющая интересы семьи Денисовых.

Винора только недавно начала снова ходить Фото: Алексей БУЛАТОВ

MERCEDES ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

- Ситуация была очень запутанная. Изучив записи с камер видеонаблюдения со станции возле моста, мы поняли, что там женщину ничего не травмировала. На мосту она действительно упала сама, - продолжает юрист.

Тогда Виталий вновь начал пересматривать записи, сделанные возле магазина. Под подозрение попали две машины с видео. Сначала в кадр попала легковушка без бампера и фары, а сразу за ней ехала другая, целая машина.

- Водитель разбитого Mercedes, контакты которого я в итоге раздобыл через знакомых, утверждал, что никого не сбивал, а девушка за рулем Toyota, ехавшая следом, уверяла, что остановилась уже перед лежащим человеком, - рассказывает Виталий Денисов.

Параллельно с собственным расследованием семья пострадавшей неоднократно обращались в прокуратуру, полицию и ГИБДД с требованием подключиться. Однако от ведомств они получали ответ, из которых следовало, что факта ДТП не было (документы есть в распоряжении редакции – Прим. Ред.).

Также Виталию и его матери удалось выиграть суд у больницы, к которой они подали иск за неоказание медпомощи.

Самостоятальнно Винора ходит лишь до соседнего магазина Фото: Алексей БУЛАТОВ

РАЗГАДКА СПУСТЯ ДВА С ПОЛОВИНОЙ ГОДА

Пролить свет на запутанную историю удалось лишь спустя два с половиной года. Все это время Виталий безуспешно пытался доказать, что авария, в результате которой его мать получила травмы и стала инвалидом, действительно была.

В ходе расследования круг подозреваемых сузился до водителей двух автомобилей. На вину мужчины на Mercedes указывали характерные для ДТП повреждения легковушки.

- Мы решили сделать «ход конем». Сообщили водителю Mercedes, что если девушка на Toyota докажет свою невиновность, то мы будем пытаться доказать его вину, ведь его машина была разбита, - объясняет Виталий.

После этого, как уверяет Виталий Денисов, водитель немецкой иномарки сделал неожиданное признание – Винору Денисову сбила водитель Toyota по имени Ольга. Та самая женщина, которая устроила истерику после ДТП, опасаясь попасть в тюрьму.

Как рассказывает Виталий, Вячеслав и Ольга были знакомы, и девушка уговорила приятеля помочь ей скрыть факт ДТП. Водитель Mercedes даже предоставил аудиозапись, на которой женщина сознается в том, что именно она сбила пенсионерку.

- Я столько денег отдала, чтобы сделали, что ничего не было. Ты все знал, ты знал, что я сбила, - говорит Ольга на одной из аудиозаписей, которые есть в распоряжении «КП-Екатеринбург».

Также из разговора следовало, что после аварии муж Ольги ремонтировал решетку радиатора Toyota, которая деформировалась после ДТП.

Лишь после признания Вячеслава Виталию удалось восстановить ход событий 2 января 2020 года. С места ЧП Винору Зайнулловну увезла скорая. Виновница ДТП также отправилась в больницу. После того, как медики приняли пенсионерку за пьяную, Ольга вызвала ей такси, отправив на работу. Дальше были и мост, и падение…

ИЗБЕЖАЛА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗ-ЗА ДАВНОСТИ

Из-за истечения срока давности, ни уголовное, ни административное дело на виновницу аварии завести не представлялось возможным. Поэтому семья Денисовых подала к Ольге гражданский иск.

- В начале мая суд вынес решение о выплате в нашу пользу компенсации в 250 тысяч рублей. Для нас дело в первую очередь не в деньгах, а в том, чтобы человек понес наказание, - подчеркнул Виталий.

Денисовы говорят, что 37-летняя Ольга не извинилась перед пенсионеркой, а на суд не явилась. Саму Винору Зайнулловну особенно задевает то, что виновница аварии ни разу даже не приехала к ней в больницу.

Вскоре после аварии Ольга перебралась в Санкт-Петербург. Общаться с корреспондентом «КП-Екатеринбург» она отказалась.

Юлия Майорова считает, что ДТП не расследовали должным образом из-за стечения обстоятельств. Были новогодние праздники, свидетелей ДТП не было, а сама потерпевшая не могла ничего объяснить.

Сейчас Винора Денисова редко выходит из дома. Передвигаться она вынуждена с палкой, а о ДТП напоминают постоянные боли.

КОММЕНТАРИЙ ГИБДД

- Госавтоинспекция основывается на первоначальных данных всех участников ДТП. Окончательную вину и событие произошедшего определяет суд. При поступлении материалов из суда данный факт будет оформлен как ДТП с участием пострадавшего, - уточняют в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

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