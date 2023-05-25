Липовую аллею на Уралмаше срубили ради строительства больницы

На участке начались работы по расчистке Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше срубили липовую аллею. На это обратили внимание местные жители. Власти объяснили, почему срубают деревья.

- Указанный участок принадлежит ДГБ № 15, на нем к средине 2025 года планируется построить шестиэтажный корпус детской больницы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Орджоникидзевского района. - В настоящее время начались работы по расчистке участка.

Напомним, ранее мы писали, что в парке Энгельса начали убирать старые деревья и проводить санитарную обрезку. Сегодня, 25 мая, его закрыли на реконструкцию.

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