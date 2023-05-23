В парке Энгельса начали вырубать деревья

Парк избавляют от старых деревьев
Фото: Алина СУРИНА
В парке Энгельса, расположенном в районе пересечения улиц Малышева и Бажова, обновят деревья. Реконструкция объекта начнется с 25 мая 2023 года, однако убирать старые деревья и проводить санитарную обрезку здесь начали на два дня раньше.
По информации корреспондента «КП-Екатеринбург», 23 мая в парке рубят старые больные деревья, которые могут упасть на прохожих, а также убирают лишние ветви на здоровых деревьях.
Часть деревьев лишилась длинных ветвей
Фото: Алина СУРИНА
Отметим, что реконструкция пройдет за одно лето. Здесь появится несколько сотен новых деревьев и кустов, а также появится система водоотвода (этот парк часто топит весной и после ливней). Здесь появится освещение и детская площадка.
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