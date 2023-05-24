В Екатеринбурге пропал 61-летний мужчина

Мужчина пропал 18 мая. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге начались поиски 61-летнего мужчины. Владимир Мартынюк пропал почти неделю назад. О его местонахождении не известно с 18 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карего цвета, волосы темно-русые, имеются залысины, - рассказали волонтеры.

В что был одет мужчина в день пропажи не известно. Сообщается, что Владимир Мартынюк может находиться в любой части Екатеринбурга или даже мог покинуть город.

Поисками мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Владимир Мартынюк, сообщите об этом инфоргам «ЛизаАлерт» Людмиле по номеру 8904-544-72-24 или Екатерине по номеру 8953-05-30-483. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

Также в Екатеринбурге ведутся поиски пропавшего 22-летнего молодого человека. Последний раз его видели 21 мая.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru