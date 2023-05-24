В Екатеринбурге начались поиски 22-летнего парня

Парень может находиться в любом районе города. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге начались поиски пропавшего 22-летнего молодого человека. О местонахождении Данила Вдовина ничего не известно с 21 мая. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 163 сантиметра, худощавого телосложения, глаза серо-голубого цвета, волосы светло-русые, - рассказали волонтеры.

К сожалению, не известно, во что был одет парень в день исчезновения. Сообщается, что Данил Вдовин может находиться и в другом городе.

Сейчас поисками молодого человека занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно что-либо о местонахождении парня, сообщите об этом инфоргу «ЛизаАлерт» Алене по номеру 8922-141-93-07 или Олесе по номеру 8922-21-90-672. Также со всей известной вам информацией вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

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