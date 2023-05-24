Свердловская прокуратура начала проверку из-за мальчика, сломавшего ногу на детской площадке

Прокуратура даст оценку безопасности детской площадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во дворе дома на Академика Парина, 41/2, в Академическом произошел страшный инцидент. Там 24 мая 11-летний мальчик сломал ногу на детской площадке. Случаем заинтересовалась региональная прокуратура. Об этом сообщили в ведомстве.

- Мальчик получил перелом голени и был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство организовало проверку. В ее ходе будет дана оценка безопасности установленной площадки. Уже после, при наличии нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Североуральске прокуратура добилась выплаты моральной компенсации для ребенка, получившего травмы от бродячей собаки. Животное укусило девочку за ногу.

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