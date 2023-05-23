Власти Североуральска выплатят 14-летней девочке компенсацию за нападение бродячей собаки

Администрация города обязана выплатить ребенку 25 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Североуральска заплатит 14-летней девочке моральную компенсацию. Ребенка укусила бродячая собака. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомство обратился папа пострадавшей. Он рассказал, что случай произошел 5 февраля на улице Маяковского. Когда девочка переходила пешеходный переход, на нее напала собака, укусила в правое бедро. Отмечается, что подросток не провоцировала животное.

- Проверка показала, что администрацией Североуральского городского округа в нарушение установленных требований закона на момент происшествия контракт на отлов безнадзорных собак не заключен. Срок действия предыдущего договора истек в январе 2023 года, - рассказали в ведомстве.

Также оказалось, что в больнице девочке поставили только одну антирабическую вакцину. Хотя препарат покупал родитель ребенка в количестве трех штук за 1,4 тысяч рублей. В суд был направлен иск о взыскании компенсации морального и материального вреда. Суд удовлетворил требования. Девочке выплатят компенсацию в 25 тысяч рублей.

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