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НовостиОбщество23 мая 2023 19:43

Власти Североуральска выплатят 14-летней девочке компенсацию за нападение бродячей собаки

Ребенку обязаны передать 25 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Администрация города обязана выплатить ребенку 25 тысяч рублей

Администрация города обязана выплатить ребенку 25 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Североуральска заплатит 14-летней девочке моральную компенсацию. Ребенка укусила бродячая собака. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомство обратился папа пострадавшей. Он рассказал, что случай произошел 5 февраля на улице Маяковского. Когда девочка переходила пешеходный переход, на нее напала собака, укусила в правое бедро. Отмечается, что подросток не провоцировала животное.

- Проверка показала, что администрацией Североуральского городского округа в нарушение установленных требований закона на момент происшествия контракт на отлов безнадзорных собак не заключен. Срок действия предыдущего договора истек в январе 2023 года, - рассказали в ведомстве.

Также оказалось, что в больнице девочке поставили только одну антирабическую вакцину. Хотя препарат покупал родитель ребенка в количестве трех штук за 1,4 тысяч рублей. В суд был направлен иск о взыскании компенсации морального и материального вреда. Суд удовлетворил требования. Девочке выплатят компенсацию в 25 тысяч рублей.

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