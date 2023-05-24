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НовостиПроисшествия24 мая 2023 12:39

Житель Полевского, обвиняемый в изнасиловании, сбежал из-под домашнего ареста

11 мая ему разрешили поехать в больницу Екатеринбурга
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Его объявили в розыск

Его объявили в розыск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Полевского Егор А. (имя изменено. – Прим. ред.), обвиняемый в изнасиловании девушки, сбежал из-под домашнего ареста. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 12 мая 45-летнего мужчину объявил в розыск один из районных судов Екатеринбурга.

В пресс-службе свердловского Управления ФСИН подтвердили данную информацию.

- Контроль за данный обвиняемым осуществляли филиал Полевского.11 мая с разрешения следователя он выехал в город Екатеринбург в больницу и не вернулся. Электронный браслет не срезал. 12 мая вынесено постановление об объявлении в розыск. Разыскные мероприятия проводит полиция, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге отца двоих детей обвинили в педофилии после заявления соседской девочки.