Работники СвЖД облагородили территорию площадью почти 1000 гектаров

Уборка парка "Локомотив". Фото: пресс-служба СвЖД

В апреле-мае на Свердловской магистрали прошли традиционные субботники в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Весна». В ходе мероприятия проведена уборка территории общей площадью около 1000 Га, в том числе 240 Га – производственные участки, более 10 Га – прилегающие лесопарковые зоны, 680 Га – полоса отвода.

Работники СвЖД, не занятые в дни субботников в основном производственном процессе, прибрали служебно-технические здания, площадки предприятий, прилегающие городские парки и скверы, очистили от скопившегося за зиму мусора полосу отвода железной дороги. Отдельное внимание было уделено приведению в порядок мемориалов и памятных знаков, установленных в честь воинов-железнодорожников и других участников Великой Отечественной войны. Всего в экологических мероприятиях приняли участие более 11 тыс. сотрудников во всех регионах магистрали.

В ходе субботников ликвидировано больше 100 несанкционированных свалок. Было собрано и вывезено на специализированные полигоны для утилизации более 300 тонн отходов, еще 7 тонн – рассортировано по видам (бумага, стекло, пластик) и передано специальным предприятиям для переработки и вовлечения во вторичный оборот. Кроме того, в период акции железнодорожники высадили около 600 деревьев и кустарников.

Напомним, всероссийский субботник «Зеленая Весна» проводится ежегодно по инициативе неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Цели акции – улучшение состояния окружающей среды, благоустройство и озеленение территорий, содействие экологическому просвещению, привлечение внимания общественности к проблеме ответственного обращения с отходами и др. В этом году Свердловская магистраль присоединилась к федеральному проекту уже в восьмой раз.