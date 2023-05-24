Прокуратура запретила блокировать банковские карты при оплате проезда в транспорте Екатеринбурга

После вмешательства прокуратуры проведение транзакций восстановлено в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в начале апреля пассажиры общественного транспорта столкнулись с неожиданной проблемой - оказалось, что не у всех получается оплатить проезд при помощи банковских карт «Альфа-банка», ВТБ и «Тинькофф».

Проведение платежей стала блокировать компания «И-Сеть» из-за регулярных неплатежей. Дело в том, что многие пассажиры шли на хитрость, оплачивая проезд картами с нулевым балансом. К ситуации подключилась прокуратура.

- В соответствии с требованиями действующего законодательства приостановление транзакций по данному основанию не предусмотрено, рассказали в региональной прокуратуре. - Продавец (исполнитель) в случае использования в своей деятельности наличных расчетов с потребителем обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов.

В итоге ведомство запретило компании блокировать банковские карты при оплате проезда в транспорте Екатеринбурга. После вмешательства прокуратуры проведение транзакций восстановлено в полном объеме.

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