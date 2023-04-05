У жителей Екатеринбурга не проходит оплата по картам в общественном транспорте

У пассажиров возникли проблемы с оплатой проезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиры общественного транспорта в Екатеринбурге в среду, 5 апреля, столкнулись с неожиданной проблемой – оказалось, что не у всех получается оплатить проезд при помощи банковских карт «Альфа-банка», ВТБ и «Тинькофф».

Как рассказала «КП-Екатеринбург» кондуктор троллейбуса №3, сегодня это достаточно массовая проблема, поэтому пассажиров просят либо оплатить проезд картой другого банка, либо наличными деньгами.

- С утра такая ситуация, в чем точная причина, сказать не могу. По всей видимости, это массовый сбой, потому что проблема не только на нашем рейсе, - рассказала кондуктор Александра.

В компании «И-Сеть» подтвердили проблему в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург», и назвали ее причину. Проведение платежей стали блокировать из-за регулярных неплатежей. Дело в том, что многие пассажиры идут на хитрость, оплачивая проезд картами с нулевым балансом. В пути транзакция проходит, даже если на карте нет денег.

- По отдельным видам карт трех банков объем таких поездок достиг 95%, поэтому по ним транзакции временно приостановлены. Надеемся, что эту проблему удастся решить в течение недели, - рассказали «КП-Екатеринбург» в компании «И-Сеть».

В компании отметили, что речь не о полной блокировке карт, в данном случае они не работают только в общественном транспорте.