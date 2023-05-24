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НовостиОбщество24 мая 2023 9:46

Фестиваль «Атмофест» на площади 1905 года организуют по принципу Ледового городка

Организаторы решили не проводить конкурса садов
Авторы (2):
Алексей БУЛАТОВ
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В этом году на проведение «Атмофеста» город потратит порядка 18 миллионов рублей

В этом году на проведение «Атмофеста» город потратит порядка 18 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль «Атмофест» в этом году пройдет без конкурса садов. В прошлые годы за первое место боролись ландшафтные дизайнеры, разбивавшие на площади 1905 года небольшие декоративные сады. Теперь же весь сад будет строить одна компания.

- В этом году сад будет организован по принципу Ледового городка, - объясняет директор фестиваля Юлия Сорокина. – Будет тендерная система. Какая компания выиграет тендер, та и будет делать весь сад. На самом фестивале будет много активностей для посетителей. Ожидается примерно 200 разных образовательных мероприятий – лекций и мастер-классов. Каждый час будет что-то новое.

В этом году на проведение «Атмофеста» город потратит порядка 18 миллионов рублей. Это на шесть миллионов больше, чем год назад. Фестиваль пройдет с 12 по 19 августа на площади 1905 года.