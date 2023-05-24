В Городском пруду Екатеринбурга обнаружили гигантскую рыбу метровой длины

Откуда взялась в Городском пруду такая крупная рыба - неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всякое в Исети находили. Однажды раки на берег выползли. В другой раз крокодила в ней искали. Но найти в ее водах рыбу таких размеров, наверное, не ожидал никто. Минувшим утром, 24 мая, горожане заметили, как в Городском пруду, у берега Плотинки плавает довольно крупная рыба. Не живая, увы. Как она туда попала - загадка. Да и водятся ли такие крупные экземпляры в наших водах, тоже вопрос спорный.

Рыбу заметили в Городском пруду со стороны Плотинки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Может, ее кто-то купил, да выбросил? - предполагают очевидцы. - По длине с метр почти будет. Тяжелая поди.

Добавим, что во вторник вечером в социальных сетях появилось видео, очевидно, с этой же крупной рыбой. На кадрах она еще подавала признаки жизни. Ее заметила и записала на видео группа молодых людей.