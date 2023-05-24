Студентам горного университета в Екатеринбурге запретили надевать шорты и юбки

Фото: telegram-канал «УГГУ на связи»

В Екатеринбург пришла жара, и студентам горного университета запретили надевать шорты и юбки. Соответствующее объявление повесили на двери вуза. Кроме того, о правилах внешнего вида напомнили учащимся в Telegram-канале университета.

- В чем нельзя ходить в учебное заведение? Излишне открытая одежда, оголяющая живот, спину, прозрачная, спортивная одежда, короткие шорты и юбки - все это не подходит для посещения университета, - написали в Telegram-канале «УГГУ на связи». - Надеемся на ваше понимание.

Напомним, ранее мы писали, что до конца этой недели в Свердловскую область придет аномальная жара, столбики термометров поднимутся до отметки +35 градусов. В связи с этим сотрудники МЧС выступили с предупреждением к уральцам.

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