До конца недели в Свердловскую область придет аномальная жара до +35 градусов

В Екатеринбург идет аномальная жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца этой неделе в Свердловскую область придет аномальная жара, столбики термометров поднимутся до отметки +35 градусов. В связи с этим сотрудники МЧС выступили с предупреждением к уральцам.

Важно соблюдать правила безопасного поведения во время аномальной жаркой погоды. Спасатели говорят, что нужно по возможности оставаться дома, не открывать окна, пить больше воды, использовать кондиционер при его наличии. Нельзя ни в коем случае оставлять детей и животных в салоне автомобиля одних, перед каждой поездкой обязательно проветривать салон автомобилям.

Не стоит забывать и о требованиях пожарной безопасности. С 15 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим, запрещающий открытый огонь. В случае ЧП нужно звонить по телефонам 101 или 112.