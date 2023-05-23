Под Первоуральском проверят карьер, который мог отравлять свердловчан годами

Руководство Следственного комитета поручило провести процессуальную проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Первоуральском рядом с деревней Коновалово проверят щебеночный карьер, который мог отравлять свердловчан годами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

- Согласно сообщению СМИ, жители указанной деревни испытывают трудности со здоровьем и жалуются на неблагоприятную экологическую обстановку в месте своего проживания, - рассказали в ведомстве.

Руководство Следственного комитета поручило провести процессуальную проверку. По ее итогам будет дана правовая оценка о наличие признаков загрязнения атмосферы.

Ранее в нескольких регионах Свердловской области выявили загрязнение воздуха. Превышение ПДК вредных веществ есть в Екатеринбурге, Асбесте, Березовском, Первомайский. Атмосферный воздух оказался загрязнен из-за полыхавших в регионе пожаров.

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