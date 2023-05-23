Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 17:42

Под Первоуральском проверят карьер, который мог отравлять свердловчан годами

На свой контроль ситуацию взял Следственный комитет региона
Дарья ЧИПУРИНА
Руководство Следственного комитета поручило провести процессуальную проверку

Руководство Следственного комитета поручило провести процессуальную проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Первоуральском рядом с деревней Коновалово проверят щебеночный карьер, который мог отравлять свердловчан годами. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

- Согласно сообщению СМИ, жители указанной деревни испытывают трудности со здоровьем и жалуются на неблагоприятную экологическую обстановку в месте своего проживания, - рассказали в ведомстве.

Руководство Следственного комитета поручило провести процессуальную проверку. По ее итогам будет дана правовая оценка о наличие признаков загрязнения атмосферы.

Ранее в нескольких регионах Свердловской области выявили загрязнение воздуха. Превышение ПДК вредных веществ есть в Екатеринбурге, Асбесте, Березовском, Первомайский. Атмосферный воздух оказался загрязнен из-за полыхавших в регионе пожаров.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru