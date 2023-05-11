В нескольких районах Свердловской области выявили загрязнение воздуха из-за пожаров

При этом санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Специалисты Роспотребнадзора выявили загрязнение воздуха в нескольких районах Свердловской области из-за бушующих лесных пожаров. Так, по данным ведомства, превышение ПДК вредных веществ зарегистрировано в Екатеринбурге.
- Согласно последним среднесуточным данным, выявлено превышение ПДК в пробах, отобранных на улицах Горького, Грибоедова и Высоцкого. Также показатель «взвешенные вещества РМ 10» превысил норматив в 2,71 раза на Родонитовой, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
Также неблагополучная ситуация зарегистрирована в Асбестовском и Березовском ГО, в поселке Первомайский под Режом.
- Пробы, отобранные в других точках области, по другим показателям соответствуют гигиеническим нормативам, - добавили в ведомстве.
При этом санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности.