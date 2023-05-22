340 парашютистов-десантников борются с лесными пожарами на Урале

На 22 мая действующих пожаров в регионе 35 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале с лесными пожарами борются 340 парашютистов-десантников. Для тушения Федеральная Авиалесоохрана дополнительно перебросила 42 специалиста. Об этом сообщили в агентстве.

- Профессиональную помощь Свердловской области в борьбе с лесными пожарами уже оказывают более 340 парашютистов-десантников Федеральной, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны, - рассказали в ФБУ «Авиалесоохрана».

Сейчас команды агентства, наземные службы и волонтеры занимаются тушением очагов горения по всей области. На 22 мая действующих пожаров в регионе 35, общая площадь которых превышает три тысячи гектаров. Населенным пунктам угрозы нет. Всего работает 1,2 тысяч человек и 260 единиц наземной техники.

Ранее были потушены крупные возгорания в Алапаевске, Сухом Логу, Режевском, Артемовском, Гаринском и Горноуральском городских округах.

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