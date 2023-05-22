На территории региона 21 мая действовало 35 природных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 22 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 21 мая, ликвидировали 19 природных пожаров на общей площади 3,9 тысячи гектаров.

С огнем борются более 1200 человек и более 240 единиц спецтехники, среди которой спецавиация.

Потушены крупные возгорания в Алапаевске, Сухом Логу, Режевском, Артемовском, Гаринском и Горноуральском городских округах.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, на территории региона 21 мая действовало 35 природных пожаров на общей площади 3,4 тысячи гектаров. Из них 12 на площади 2,1 тысячи гектаров было локализовано. Населенным пунктам угрозы нет.

Отметим, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.