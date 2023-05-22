В Нижнем Тагиле прошел традиционный забег «Дай пять!»

Взрослые легкоатлеты преодолели дистанцию в 5 километров. Фото: ЕВРАЗ

В Нижнем Тагиле прошел девятый благотворительный забег ЕВРАЗа и городской спортивный праздник «Дай пять!». На старт вышли 1500 человек. Это сотрудники и дети работников компании, жители Нижнего Тагила, Качканара, Екатеринбурга, Кушвы, Верхней Салды, Невьянска, сел Петрокаменского, Николо-Павловского, поселка Горноуральского.

Традиционно взрослые пробежали дистанцию 5 км, дети – 1 км. При регистрации каждому участнику выдавался индивидуальный стартовый номер с чипом для фиксации времени, футболка, а на финише – памятная медаль.

Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов и заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин наградили победителей забега. Фото: ЕВРАЗ

- В ЕВРАЗе принято ставить и достигать амбициозных целей, здоровый образ жизни способствует этому. Горняки и металлурги играют в хоккей, футбол, волейбол, кто-то всерьез занимается бегом. Очень приятно видеть на девятом забеге «Дай пять!» такое большое количество спортсменов: наших работников, семей горожан. Встречаться на старте и видеть счастливые лица на финише забега ЕВРАЗа – неизменная традиция, - сказал Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

- Спортсмены и гости праздника с нетерпением ждали забега «Дай пять!». Это событие – визитная карточка, гордость Нижнего Тагила. Все, кто посещает это масштабное спортивное мероприятие, надолго заряжаются энергией, - отметил первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

Массовый забег детей на дистанцию 1 километр. Фото: ЕВРАЗ

Абсолютным чемпионом забега стал житель села Петрокаменского Евгений Марков, преодолевший трассу с результатом 15,47 минуты. На втором месте Евгений Штейников, который финишировал на 2 секунды позднее. Третье место у газовщика доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Петра Медведева, он пришел к финишу через две секунды после серебряного призера.

Среди женщин быстрее всех 5 километров пробежала Алина Фаттахова, ее результат – 18,57 минуты. На втором месте главный экономист отдела экономики основного производства дивизиона «Урал» Валентина Зыкова. На третьем – Евгения Свалова.

Среди детей в своих возрастных категориях лучшими стали: среди мальчиков Артем Тукай, Лев Руденко, Иван Свалов; среди девочек Александрия Кинжусманова, Александра Скоробогатых, Кристина Марфута.

Тройка сильнейших легкоатлетов девятого забега "Дай 5". Фото: ЕВРАЗ

Для всех любителей бега, болельщиков и гостей праздника была подготовлена концертная программа. На мероприятии работали развлекательные площадки, фотобудка и видеоспиннер, выступали вокальные и танцевальные коллективы ДК НТМК.

Каждый взрослый участник забега вносил благотворительный взнос. ЕВРАЗ удвоит сумму собранных пожертвований. Средства будут направлены в нижнетагильскую начальную школу – детский сад № 105 для детей с ограниченными возможностями здоровья и в качканарскую школу, реализующую адаптированные основные общеобразовательные программы. На пожертвования прошлых лет были приобретены спортивные и уличные тренажеры, построены детская и спортивная площадки, приобретено оборудование для занятий адаптивной и общей физкультурой в спортзалах учреждений.