В Березовском разыскивают 44-летнего мужчину, пропавшего месяц назад

Фото: «ЛизаАлерт»
В Березовском разыскивают 44-летнего Василия Демидова. О его местонахождении ничего неизвестно с 21 апреля. Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры.
- Может находиться в вашем городе. Может находиться в вашем районе, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
В день пропажи он был одет в серую ветровку и джинсы.
Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: «ЛизаАлерт»
Напомним, в поселке Ертанский Тугулымского района Свердловской области 21 мая завершились поиски 3-летнего мальчика, который пропал два дня назад при пожаре в частном секторе. К сожалению, малыша нашли мертвым. По данным «КП-Екатеринбург», мальчика нашли при разборе сгоревшего дома. Ранее считалось, что ребенок испугался и убежал.
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