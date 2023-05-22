В Березовском разыскивают 44-летнего мужчину, пропавшего месяц назад

Фото: «ЛизаАлерт»

В Березовском разыскивают 44-летнего Василия Демидова. О его местонахождении ничего неизвестно с 21 апреля. Поисками мужчины занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Может находиться в вашем городе. Может находиться в вашем районе, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В день пропажи он был одет в серую ветровку и джинсы.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, в поселке Ертанский Тугулымского района Свердловской области 21 мая завершились поиски 3-летнего мальчика, который пропал два дня назад при пожаре в частном секторе. К сожалению, малыша нашли мертвым. По данным «КП-Екатеринбург», мальчика нашли при разборе сгоревшего дома. Ранее считалось, что ребенок испугался и убежал.

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