Мужчина может находиться в любом районе города. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 89-летний мужчина. Генрих Вагин не выходил на связь с 19 мая. Поисками пенсионера занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 160 сантиметров, нормального телосложения, глаза зелено-карие, волосы седые, - рассказали волонтеры.

К сожалению, не известно во что был одет мужчина в день исчезновения. Возможно, с собой он взял черную трость. Генрих Вагин может находиться в любом районе города. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно, где может находиться мужчина, сообщите об этом волонтеру «ЛизаАлерт» Наталье по номеру 89043831748. Также вы можете обратиться в полицию, набрав 112.

Ранее в свердловском поселке пропал трехлетний мальчик. На момент исчезновения ребенок был одет в серую футболку, зеленые штаны и черные тканевые тапочки.

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