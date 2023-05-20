В Свердловской области поезд насмерть сбил женщину

Обстоятельства случившегося выясняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области под нижним Тагилом пассажирский поезд насмерть сбил 37-летнюю женщину. На место происшествия выехал дежурный прокурор. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

- Сегодня на станции Монзино 2 пк. 375 километра Свердловской железной дороги в результате наезда пассажирского поезда сообщением Качканар - Екатеринбург произошло смертельное травмирование женщины, 1986 года рождения, - рассказали в ведомстве.

Машинист поезда экстренно затормозил, когда увидел, что женщина перебегает пути в неположенном месте. Однако это не помогло избежать наезда на человека. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются.

- По данному факту надзорным ведомством организована прокурорская проверка, - добавили в прокуратуре.

Ранее в Свердловской области на железнодорожных путях поезд насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку. ЧП случилось на станции Юшала в одноименном поселке Тугулымского района.

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