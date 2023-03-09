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НовостиПроисшествия9 марта 2023 6:00

В Свердловской области поезд насмерть сбил пенсионерку

Погибшая вместе с мужем переходила пути в неположенном месте
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Фото: Центральное МСУТ СК России

Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Фото: Центральное МСУТ СК России

В Свердловской области на железнодорожных путях поезд насмерть сбил 83-летнюю пенсионерку. ЧП случилось на станции Юшала в одноименном поселке Тугулымского района.

- Женщина переходила железнодорожные пути вместе с супругом в запрещенном месте, они торопились на электричку, - уточняют в Центральным межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Сейчас в Центральном МСУТ СКР России проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия. На месте ЧП работали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подобный трагический случай в Свердловской области произошел в сентябре прошлого года. На четном пути 63-го км 8 ПК перегона Седельниково - Арамиль поезд сбил мужчину насмерть.