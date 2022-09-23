На Урале мужчину насмерть сбил поезд

Следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале вечером, 17 сентября, мужчину насмерть сбил поезд. Следователи проводят проверку.

- На четном пути 63 км 8 ПК перегона Седельниково - Арамиль смертельно травмирован мужчина, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УрСУТ СК России. - Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь на 15 августа 2022 года на перегоне Камышлов - Аксариха Свердловской области грузовой поезд сбил 33-летнего мужчину. Машинист тепловоза заметил человека, идущего рядом с путями, применил экстренное торможение, однако избежать ЧП не удалось. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Камышлова.