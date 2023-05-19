В Екатеринбурге вспыхнул заброшенный склад

По предварительным данным, огонь распространился на площади в 40 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 19 мая вспыхнул заброшенный склад на улице Стрелочников. Пожарные получили сообщение о происшествии в 20:37 по местному времени. По предварительным данным, огонь распространился на площади в 40 квадратных метров.

- Угрозы распространения пожара на соседние строения нет. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара. В тушении пожара участвуют 13 человек и четыре единицы техники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Накануне в районе аэропорта Кольцово вспыхнула сухая трава. Огонь охватил три гектара земли.

- В 17:10 пожарным удалось локализовать возгорание сухой растительности. Тушение пожара продолжается. На месте работают 26 человек и три единицы техники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.