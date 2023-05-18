Спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший в районе аэропорта Кольцово

В 17:10 пожарным удалось локализовать возгорание сухой растительности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасателям удалось локализовать пожар, вспыхнувший в Екатеринбурге в районе аэропорта Кольцово. Как оказалось, недалеко от воздушной гавани вспыхнула сухая трава: огонь распространился на площади в три гектара.

- В 17:10 пожарным удалось локализовать возгорание сухой растительности. Тушение пожара продолжается. На месте работают 26 человек и три единицы техники, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что на Среднем Урале 18 мая продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 17 мая, удалось ликвидировать 18 природных пожаров на общей площади 1,1 тысячи гектаров.

Так, огонь удалось потушить в Махневском муниципальном образовании. Кроме того, специалисты справились с двумя пожарами в Полевском городском округе и двумя в Режевском.