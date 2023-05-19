Свердловская магистраль отреставрирует к финалу чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» бывшее паровозное депо

Фото: пресс-служба СвЖД

СвЖД отреставрирует уникальный комплекс исторических зданий локомотивного депо к финалу корпоративного чемпионата профессионального мастерства холдинга «РЖД», который пройдет этим летом в столице Урала. Площадки, которые Свердловская дорога готовит к конкурсу как принимающая сторона, впоследствии будут вписаны в общественное пространство Екатеринбурга.

Финал станет зрелищным масштабным мероприятием, соберет лучших представителей железнодорожных профессий из филиалов и подразделений холдинга «РЖД». «Последователи Черепановых» будут соревноваться по 40 компетенциям.

Основной площадкой финала станет локомотивное депо на станции Екатеринбург-Пассажирский. Сейчас в цехах постройки начала ХХ века завершаются восстановительные работы. Здания, которые не использовались после 2012 года – с тех пор, как старые электровозы полностью уступили место технике нового поколения, обретают вторую жизнь.

Фото: пресс-служба СвЖД

Локомотивное депо состоит из шести секций. Соревнования по управлению подвижным составом с использованием масштабных тренажеров будут организованы в первой секции (ранее там располагался участок ремонта тепловозов). Во второй пройдут церемонии открытия и закрытия чемпионата. Третья секция примет состязания по обслуживанию и ремонту железнодорожного пути, вагонов, устройств автоматики и телемеханики, метрологии. В четвертой секции (ранее – цех ремонта электропоездов, второе по масштабу помещение) разместятся компетенции, предполагающие работу на компьютерах: управление логистикой, системное администрирование и др. В пятой, шестой – обслуживание и ремонт контактной сети.

СвЖД планирует со временем организовать в отреставрированном депо музейное общественное пространство. В историко-производственной зоне разместить техническую часть экспозиции: показать историю развития железнодорожного транспорта, образцы подвижного состава и специальной железнодорожной техники. Многофункциональная площадка музея будет включать также конференц-зал, учебные классы, кафе.

Как отмечает начальник СвЖД Иван Колесников, в обновленном комплексе, кроме размещения музейных экспозиций, могут проводиться общественные и туристические мероприятия, промышленные выставки, профориентационные занятия для молодежи и обучение студентов. Здания, мощности и подвижной состав могут быть использованы для проведения съемок, исторических реконструкций, фотосессий, театральных событий. Одна из секций локомотивного депо имеет площадь 2000 кв. метров, что позволит реализовать любое большое мероприятие уровня столичного города, каким является Екатеринбург.

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Фото: пресс-служба СвЖД

Первое в городе паровозное здание было ровесником Уральской Горнозаводской железной дороги: его построили в 1878 году. Уже к началу XX века, с появлением новых типов паровозов, оно морально устарело и было снесено. В 1909 году в центре станции в Екатеринбурге выросли новые каменные корпуса – они сохранились до наших дней.

Первоначально депо состояло из двух прямоугольных секций и здания мастерских, примыкающих друг к другу в ступенчатом порядке. Такая форма давала возможность расширения: к 1917 году количество секций выросло до шести.

К началу Великой Отечественной войны предприятие, оснащенное современной техникой, обслуживало не только свои паровозы, но и машины из других депо. В 60-е годы депо Свердловск-Пассажирский было переоборудовано под обслуживание локомотивов на электрической и тепловозной тяге. В начале 2000-х его разделили на ремонтный и эксплуатационный блоки, ремонтную базу перевели на станцию Екатеринбург-Сортировочный.

Сегодня на территории предприятия располагается производственный участок конструкторско-технологического бюро Свердловской железной дороги, специалисты которого занимаются восстановлением исторического подвижного состава.