Ограничения будут действовать 21 мая с 07:00 до 15:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 21 мая центральные улицы перекроют ради проведения спортивного забега «Дай пять». Как оказалось, также будут недоступно трамвайное движение на нескольких участках. Ограничения будут действовать с 07:00 до 15:00.

- Ограничения будут действовать на проспектах Ленина, Мира и Строителей, а также на улицах Пархоменко, Вязовская, Первомайская, Красноармейская, Огаркова, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также на проспектах Ленина, Мира, Строителей и улице Пархоменко будет запрещена парковка транспортных средств с 22:00 20 мая и до окончания спортивного мероприятия.

Ранее стало известно, что на проспект Мира в Нижнем Тагиле после длительного размещения здесь временного ограждения вернут чугунные ограждения. Временное ограждение здесь использовалось во время проведения работ на Зеленом бульваре.