В Нижнем Тагиле на проспект Мира вернут чугунные ограждения

Работы на проспекте Мира завершат в июне 2023 года Фото: Лев ИСТОМИН

На проспект Мира в Нижнем Тагиле после длительного размещения здесь временного ограждения вернут чугунные ограждения. Временное ограждение здесь использовалось во время проведения работ на Зеленом бульваре.

По данным портала ТагилЛайф, каждый элемент чугунной конструкции проработают детально, чтобы вернуть проспекту прежний вид. Все работы здесь завершат в июне 2023 года.

Напомним, что сейчас в Нижнем Тагиле идет ремонт дорог, который продлится до середины октября. В городе планируют отремонтировать несколько улиц.

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