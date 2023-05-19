В полиции Нижнего Тагила рассказали о пропавшем 47-летнем мужчине

Фото: «ЛизаАлерт»

В полиции Нижнего Тагила рассказали о пропавшем 30 апреля 47-летнем мужчине. Александра Киреева начали искать, когда он не вышел на работу в управляющую компанию на Тагилстрое. В полицию обратилась 4 мая сестра пропавшего.

- Установлено, что накануне исчезновения мужчина, проживающий в микрорайоне Красный Камень, распивал спиртное на Тагилстрое, ходил в магазин за «добавкой», после чего о его местонахождении ничего не известно, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Сотрудники полиции обнаружили телефон потерпевшего, кошелек с банковскими картами на его рабочем месте.

Сотрудники полиции проверяют всех знакомых пропавшего мужчины. Если вы знаете, где он может находиться, сообщите в дежурную часть отдела полиции по телефону +7(3435) 97-69-32.

Поисками мужчины также занимаются волонтеры.

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