В Нижнем Тагиле разыскивают 47-летнего мужчину, пропавшего в прошлом месяце

Фото: «ЛизаАлерт»

В Нижнем Тагиле разыскивают 47-летнего Александра Киреева. Мужчина пропал еще 30 апреля. Его поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры.

- Может находиться в вашем районе, - отмечается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт».

Во что был одет мужчина в день пропажи неизвестно.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Напомним, 12 мая в селе Мезенское пропала 85-летняя Нина Чугурова. Ее местонахождение до сих пор неизвестно. Волонтеры «ЛизаАлерт» собирают добровольцев в группе во «ВКонтакте» на ее поиск.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru