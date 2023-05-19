Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 9:18

Исполняющий обязанности главврача Нижнетуринской городской больницы покинул пост

Он проработал в медучреждении две недели.
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Павел Штэфан был назначен на руководящий пост в Нижнетуринскую городскою больницу в начале мая 2023 года

Павел Штэфан был назначен на руководящий пост в Нижнетуринскую городскою больницу в начале мая 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности главврача Нижнетуринской городской больницы Павел Штэфан покинул пост. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Он проработал в медучреждении две недели.

Экс-замминистра здравоохранения Пермского края Павел Штэфан был назначен на руководящий пост в Нижнетуринскую городскою больницу в начале мая 2023 года.

Ранее мы писали, что в Верхней Салде новый главный врач пробыл в должности три дня и уволился.