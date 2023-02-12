На Урале новый главный врач пробыл в должности три дня и уволился

Владимир Сорочинский пробыл на новом посту три дня. Фото: Администрация Верхней Салды

В Свердловской области произошло самое быстрое увольнение по собственному желанию с руководящего поста.

В Центральной районной больнице Верхней Салды 6 февраля 2023 года назначили нового главного врача. Ответственный пост занял Владимир Сорочинский, до этого работавший на других руководящих должностях в сфере здравоохранения.

Так, в разное время Сорочинский занимал посты руководителя военного госпиталя №1403 в Екатеринбурге, возглавлял Свердловское областное патологоанатомическое бюро, стоят во главе поликлиники ЦГБ №20 в Екатеринбурге и даже руководил ТФОМС региона. Общий стаж врача на руководящих должностях составил 13 лет.

По поводу назначения Владимира Сорочинского на должность главного врача сообщала администрация Верней Салды.

- У Владимира Андреевича богатый не только жизненный, но и профессиональный опыт, - рассказали в мэрии.

Но прошло всего три дня и в этой же администрации ГО сообщили о том, что Владимир Сорочинский покинул пост по собственному желанию.

- 9 февраля он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности главного врача больницы назначена Елена Пряничникова, - говорят в администрации Верхней Салды.