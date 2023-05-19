СвЖД в «Ночь музеев» оживит истории путешествий по железной дороге XIX и XX веков

Музей истории, науки и техники СвЖД. Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога традиционно присоединяется к акции «Ночь музеев», которая пройдет в Екатеринбурге уже в 17-й раз. Основной площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники СвЖД, расположенный в историческом здании старого железнодорожного вокзала (ул. Вокзальная, 14).

Днем 20 мая с 14:00 до 18:00 для маленьких посетителей будет организована увлекательная программа «Ворота города», посвященная вокзалам. Дети вместе с родителями смогут в технике аппликации «собрать» здания старого и нового вокзалов Екатеринбурга, а малышам будут предложены тематические «железнодорожные» раскраски.

Ночная программа, получившая название «Вагон историй», начнется в музее в 19:00. Посетители смогут погрузиться в атмосферу путешествий по железной дороге XIX и XX веков: узнают о бытовых условиях в поездках, привычках пассажиров; об особенностях обслуживания в поездах, на вокзалах, в станционных буфетах и ресторанах. Приблизить современного жителя мегаполиса к пониманию атмосферы ушедшей эпохи помогут впечатления известных писателей-путешественников, художников и ученых того времени, которыми они в свое время делились в творческих работах. Экскурсоводы познакомят собравшихся с путевыми зарисовками Чехова, Мамина-Сибиряка и других известных людей.

Обзорные экскурсии по экспозиции музея будут проводиться в 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 0:00, 01:00. Гости смогут подробнее познакомиться с богатой историей железных дорог на Урале – от создания Ефимом и Мироном Черепановыми первого в России паровоза до наших дней. Также в залах музея можно будет увидеть машины и механизмы, инструменты и средства связи, которые используют в работе специалисты основных железнодорожных профессий.

На площадке Музея узкоколейных железных дорог в этот день будет впервые выставлен восстановленный специалистами СвЖД паровоз 157С-063, который с 1983 по 2014 год находился в парке им. Энгельса в Екатеринбурге и хорошо знаком многим горожанам. Всего в экспозиции представлено более 50 образцов техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Семь экспонатов имеют статус памятников науки и техники РФ.

Напомним, Музей УЖД действует на базе Свердловской детской железной дороги в парке Маяковского в Екатеринбурге. В здании бывшего вокзала станции Центральная можно увидеть масштабные модели подвижного состава, действующие макеты железнодорожных станций и сооружений, коллекции подстаканников, знаков отличия и сувенирных значков. Часы работы площадки: с 10:00 до 17:00.