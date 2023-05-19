«Майскую велопрогулку» в Екатеринбурге перенесли на 18 июня

Все билеты на велопрогулку действительны на новую дату и не требуют обновления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за противопожарного режима «Майскую велопрогулку» перенесли на 18 июня. Об этом сообщили организаторы.

- Нам очень жаль, что наша природа находится в такой критической ситуации. Уверены, принятые меры по запрету выхода населения в лес помогут стабилизировать происходящее, - сообщается в группе во «ВКонтакте» «Майской велопрогулки».

Мероприятие должно было состояться 28 мая. Организаторы отметили, что все билеты действительны на новую дату и не требуют обновления.

Напомним, «Майскую прогулку» в Екатеринбурге также перенесли. Она должна была состояться 21 мая, но теперь ее проведение запланировано на 4 июня.

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